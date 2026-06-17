Muğla'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Muğla'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Muğla\'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
17.06.2026 17:11
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Meteoroloji, 18 Haziran'da Muğla'nın 7 ilçesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, 18 Haziran Perşembe günü Muğla'nın 7 ilçesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer) çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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