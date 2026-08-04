Muğla'da Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangını Riski Artıyor

Muğla\'da Orman Yangını Riski Artıyor
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Meteoroloji, Muğla için şiddetli rüzgar uyarısı yaparken, valilik vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölgesel Hava Tahmin Uyarı Merkezi verilerine göre kıyı bölgelerde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor.

Orman yangınlarına en hassa iller arasında yer alan Muğla bölgesinde vatandaşların 'Yeşil Vatan' konusunda daha dikkatli olmalarını isteyen Muğla Valiliği bu süreçte ornman yangını konusunda herkesin hassa olmasını istedi.

Muğla Valiliği sosyal medya hesabından yapılan uyarıda, "Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Güvenlik, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'da Orman Yangını Riski Artıyor - Son Dakika

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