Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor

Muğla\'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor
19.07.2026 15:01
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında yangın riskini azaltmak için dron ve anonslarla denetim yapıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artış gösteren ziraat ve kırsal alan yangınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde dron destekli denetim gerçekleştirirken, köylerde yapılan anonslarla vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyarıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına neden olabilecek ziraat ve kırsal alan yangınlarının önüne geçmek amacıyla teknoloji destekli denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle geçmiş yıllarda ziraat yangınlarının sık yaşandığı bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, dron ile tarım arazileri ve kırsal alanlar havadan anlık olarak izleniyor.

Denetimler kapsamında orman işletme ekipleri köylerde araçlarla anons yaparak vatandaşlara anız, bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Dron ile yapılan havadan gözlemlerde ise tarla ve bahçelerde ateş yakılıp yakılmadığı anbean takip ediliyor.

Yetkililer, sıcak hava, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle küçük bir ateşin kısa sürede büyük bir yangına dönüşebileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan belirlenen kurallara uymalarını ve şüpheli duman ya da yangın gördüklerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermelerini istedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın sezonu boyunca hem havadan hem de karadan yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor - Son Dakika

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