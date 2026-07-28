Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor

Muğla\'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da orman yangınlarını önlemek için güvenlik güçleri 7/24 denetimlerde bulunuyor.

Muğla'da orman yangınlarını önlemek amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde karadan, havadan ve denizden 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürüyor.

Muğla'da yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde 'Yeşil Vatan'ın korunması için karadan, havadan ve denizden denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen yangın riskine karşı 3 bini aşkın personel görev yaparken, binin üzerinde önleyici kolluk devriyesi de sahada aktif olarak faaliyet gösteriyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri ormanlık alanlarda yaya devriyeleri gerçekleştirirken, K-9 iz takip köpekleri de arama ve tarama çalışmalarına destek veriyor. Motorize jandarma ve polis ekipleri ile Yunus timleri kritik noktalarda görev yaparken, TOMA'lar da muhtemel yangınlarda su ikmali ve soğutma çalışmalarına destek vermek üzere hazır bekletiliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Ula başta olmak üzere il genelinde ormanlık alanlara giriş yasağı ihlalleri, anız yakılması ve kovan tütsüleme ateşlerine yönelik kimlik ve araç kontrolleri de sıklaştırıldı.

Yangın riskine karşı teknolojik imkanlardan da yararlanılırken, orman, jandarma, emniyet ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ve dronelar ormanlık alanlarda sürekli uçuş gerçekleştirerek duman, izinsiz ateş veya yasaklı bölgelere girişleri anlık olarak tespit ediyor. Tespit edilen olumsuzluklar ise eş zamanlı olarak kara ekiplerine bildiriliyor.

Denizde ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri görev yapıyor. Yangın söndürme helikopterleri ile amfibik uçakların deniz, göl ve barajlardan güvenli şekilde su alabilmesi amacıyla su alma bölgelerinde deniz trafiği geçici olarak durdurulurken, kıyı şeridindeki ormanlık alanlar da botlarla sürekli kontrol ediliyor.

"Ormanların korunması milli sorumluluğumuzdur"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, ormanların korunmasının milli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Yüzölçümünün yüzde 71'i ormanlarla kaplı olan Muğla'mızın doğasını ve biyolojik çeşitliliğini korumak en öncelikli görevimizdir. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz Orman Teşkilatımızla tam koordinasyon içerisinde 7 gün 24 saat görev yapıyor. Vatandaşlarımızdan ormanlarda ve açık alanlarda ateş yakmamalarını, en küçük bir dumanı dahi vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Yetkililer, orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin yangınların çıkmasını önlemek olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda alınan tedbirlere ve yasaklara titizlikle uymalarını istedi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Güvenlik, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 17:49:53. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.