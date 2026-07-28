Muğla'da Sahil Güvenlik Yangınla Mücadelede Aktif - Son Dakika
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Muğla'da Sahil Güvenlik Yangınla Mücadelede Aktif

Muğla\'da Sahil Güvenlik Yangınla Mücadelede Aktif
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Muğla'da Sahil Güvenlik, deniz güvenliği ve orman yangınları için devriye ve kontrol çalışmaları yapıyor.

Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizlerde güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yangın sezonunda ormanların korunmasına yönelik çalışmalara da destek veriyor. Ekipler, hem denizlerde yasa dışı faaliyetlere karşı devriye görevi yürütüyor hem de kıyıya komşu ormanlık alanları denizden sürekli kontrol altında tutuyor.

Bin 480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla'nın kıyı şeridinde görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Denizlerde yaşarışı göçmen, yaralanma, tekne yangını gibi güvenlik faaliyetlerine aralıksız devam eden Sahil Güvenlik ekipleri, kıyıya yakın ormanlık alanları denizden tarayarak muhtemel yangın ve diğer olumsuzlukların erken tespit edilmesine katkı sağlıyor.

Ekipler ayrıca, orman yangınlarına havadan müdahale eden söndürme helikopterleri ile amfibik yangın söndürme uçaklarının ve helikopterlerin denizden güvenli şekilde su alabilmesi amacıyla su alma bölgelerinde güvenlik koridoru oluşturuyor. Bu sayede hava araçlarının su alma operasyonlarının emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Yetkililer, denizlerin ve ormanların korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli bir durum ya da duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vakit kaybetmeden ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Muğla'da Sahil Güvenlik Yangınla Mücadelede Aktif - Son Dakika

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