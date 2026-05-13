Muğla\'da Sürdürülebilir Tarım Projesi

Muğla'da turunçgil üretiminde kimyasal mücadeleyi azaltıp doğal dengeyi korumayı hedefleyen "Biyotop Temelli Sürdürülebilir Mücadele" çalışmaları başladı. Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da pilot olarak yürütülen proje ile faydalı organizmaların yaşam alanları güçlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 Yılı Bitki Sağlığı Programı kapsamında Muğla genelindeki turunçgil bahçelerinde "Biyotop Temelli Sürdürülebilir Mücadele" çalışmaları resmen başlatıldı. Doğal dengeyi merkeze alan proje kapsamında Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri pilot bölge olarak belirlendi. İlçelerde biyotop bahçelerinin oluşturulmasına yönelik saha uygulamaları, uzman ekipler ve üreticilerin katılımıyla başladı. Çalışma ile kimyasal mücadele yerine, zararlılarla mücadelede etkili olan faydalı organizmaların yaşam alanlarının zenginleştirilmesi hedefleniyor. Böylece turunçgil üretim alanlarında biyolojik mücadelenin güçlendirilmesi ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, projenin sürdürülebilir tarım açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Doğal dengeyi koruyan, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla Muğla'nın bereketli topraklarını geleceğe hazırlıyoruz. Biyotop bahçeleri sayesinde ekosistemi destekleyerek turunçgil kalitemizi dünya standartlarında korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yetkililer, proje kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme ve saha çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA