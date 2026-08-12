Muğla\'daki Kütüphaneler Bakımda

Muğla Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi ile şube kütüphanesi olan Şehbal-Hilmi Şerif Baydur Çocuk Kütüphanesi, bakım-onarım ve deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında kullanıcı hizmetine kapatıldı. Kütüphanelerde taşınma işlemleri de başladı.

4 Ağustos 2026 tarihli Valilik Oluru doğrultusunda başlatılan süreç kapsamında, kütüphanelerin koleksiyonları tadilat süresince Köyceğiz İlçe Halk Kütüphanesi'nde muhafaza edilecek. Kütüphanelerde kullanılan tefrişat malzemeleri de Köyceğiz'de okuyucuların hizmetine sunulacak. Yaklaşık 2,5 yıl sürmesi beklenen çalışmalar boyunca vatandaşların kütüphane hizmetlerinden mahrum kalmaması için gezici kütüphane aracıyla hizmet verilmesi planlanıyor. Tescilli yapı niteliğindeki kütüphane binalarında gerçekleştirilecek bakım-onarım ve deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yapıların günün ihtiyaçlarına uygun, depreme dayanıklı ve çağdaş kütüphane hizmeti sunabilecek hale getirilmesi hedefleniyor.