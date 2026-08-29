Muğla İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji, Muğla'nın iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı, tedbir alınması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 29 Temmuz (Bugün) Muğla'nın iç kesimleri dahil 8 ilçe için fırtına uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre: yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Muğla'nın iç kesimlerinde (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İHA
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