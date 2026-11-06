Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tatbikatların sonuncusunu Fethiye Nif'te yaptı - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tatbikatların sonuncusunu Fethiye Nif'te yaptı

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tatbikatların sonuncusunu Fethiye Nif\'te yaptı
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 silvikültür ve ağaçlandırma tatbikatlarının son etabını Fethiye Nif'te gerçekleştirdi. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ün de izlediği tatbikatta katılımcılara arazi hazırlığı, mekanizasyon ve fidan dikimi anlatıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Silvikültür ve Ağaçlandırma tatbikatları gerçekleştirildi. Üç grup halinde düzenlenen tatbikatların sonuncusu, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Nif bölgesinde yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 2026 yılı Silvikültür ve Ağaçlandırma tatbikatlarının son etabına Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür de katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Tatbikatta Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin de hazır bulundu.

Uygulamalı eğitim kapsamında Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik ile Şube Mühendisi Mehmet Pekşen tarafından silvikültürel çalışmalar hakkında teknik bilgiler verildi. Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş ise arazi hazırlığı, mekanizasyon teknikleri ve fidan dikimi konularında katılımcılara uygulamalı bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatlara Orman İşletme Müdürleri, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.

Üç grup halinde gerçekleştirilen tatbikatlarla ormanların sürdürülebilir yönetimi, gençleştirme, bakım ve ağaçlandırma çalışmalarına yönelik teknik uygulamaların sahada pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
FethiyeEğitimGüncelMuğlaÇevreSon Dakika

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