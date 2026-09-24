Muğla Valisi Akbıyık, Milas'ta muhtarlara taleplerin takip edileceğini söyledi - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık, Milas'ta muhtarlara taleplerin takip edileceğini söyledi

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Muğla Valisi Akbıyık, Milas\'ta muhtarlara taleplerin takip edileceğini söyledi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas'ta mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda altyapı, kamu yatırımları, çevre, tarım ve asayiş talepleri ele alındı; Akbıyık, taleplerin ilgili kurumlarca titizlikle takip edileceğini belirtti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Milas Kaymakamı Vural Karagül'ün de katıldığı toplantıda, ilçeye bağlı mahallelerin altyapı, kamu yatırımları, çevre, tarım ve asayiş başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sorun ve ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda muhtarların mahallelerine ilişkin görüş, talep ve önerilerini dinleyen Vali Akbıyık, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında muhtarlarla sağlanan koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Muhtarlar tarafından iletilen taleplerin ilgili kurumlar nezdinde titizlikle takip edileceğini belirten Vali Akbıyık, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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