Munzur Dağları'ndaki yaylalarda 5 aylık sezon sona erdi, göçerler Erzincan'a dönüyor - Son Dakika
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Munzur Dağları'ndaki yaylalarda 5 aylık sezon sona erdi, göçerler Erzincan'a dönüyor

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Munzur Dağları\'ndaki yaylalarda 5 aylık sezon sona erdi, göçerler Erzincan\'a dönüyor
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Mayıs ayında Munzur Dağları'ndaki yüksek yaylalara çıkan göçerler, yaklaşık 5 aylık sezonun sona ermesiyle sürüleriyle Erzincan kent merkezine dönüşe başladı. Sonbahar ve gece soğukları nedeniyle dönüş hazırlığı yapan göçerler, tulum peyniri gibi ürünlerini de yanlarına alıyor.

Erzincan'da yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler, sonbaharın gelmesi ve geceleri havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

İlkbaharda karların erimesiyle küçükbaş hayvanlarını otlatmak, süt ve süt ürünleri üretmek amacıyla Munzur Dağları'ndaki yaylalara çıkan göçerler, yaklaşık 5 aylık sezonun ardından sürüleriyle kent merkezine dönüyor.

Mayıs ayında yaylalara çıkan Şavak Aşireti mensubu göçerler, eylül ayının ortalarından itibaren elde ettikleri ürünleri de yanlarına alarak dönüş hazırlıklarını tamamlıyor.

Yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Munzur yaylalarında dönüş hazırlığı yapan üreticilerden Seyithan Dalcan, dedelerinden bu yana göçebe yaşamı sürdürdüklerini söyledi.

Dalcan, mayıs ayında çıktıkları yayladan eylül sonlarında döndüklerini belirterek, "5 ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, eylül ayının sonuna doğru yayladan dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hayatımız böyle göçebelikle geçiyor. Bu iş dedelerimizden beri bugüne geliyor." dedi.

Yaylada tulum peyniri ürettiklerini ve küçükbaş hayvanlarını otlatarak yetiştirdiklerini anlatan Dalcan, ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesini istedi.

Binlerce küçükbaş hayvanla dağlık arazide kilometrelerce yol kat eden göçerler, yolculuk sırasında hem kendilerinin hem de sürülerinin dinlenmesi için belirli aralıklarla mola veriyor.

Kaynak: İHA
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