Elazığ'ın Palu ilçesinden geçen Murat Nehri'nde martıların görsel şöleni dron ile görüntülendi.
Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri, güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Nehrin debisi yükselirken martıların su üzerinde sürü halinde uçması görsel şölen oluşturdu. O anlar dron ile görüntülendi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Çevre › Murat Nehri'nde Martıların Görsel Şöleni - Son Dakika
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