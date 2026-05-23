Yeşilbahçe geri dönüşümde zirvede

23.05.2026 11:51  Güncelleme: 12:00
Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesinde nisan ayında en fazla atığı Yeşilbahçe Mahallesi topladı. 10 yılda 25 milyon kg atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart projesinde nisan ayının geri dönüşüm şampiyonu Yeşilbahçe Mahallesi oldu. Nisan ayında 8 bin 56 kilogram atık toplayan mahalleyi Konuksever ve Bayındır mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü "Sıfır Atık" projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016'da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından kısa sürede ilçe geneline yayılan projeyle Muratpaşalılar, 10 yılda toplam 25 milyon 706 bin 518 kilogram atığı geri dönüşüme kazandırdı. Bu atıklar karşılığında ilçe sakinlerine toplam 13 milyon 129 bin 241 lira gelir sağlandı.

66 bin kilogram atık toplandı

Nisan ayında ilçe genelinde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 66 bin 871 kilogram ambalaj atığı evlerden toplandı. Atıklarını çöpe atmak yerine biriktiren ilçe sakinleri, geri dönüşüm sayesinde toplam 79 bin 306 lira gelir elde etti.

Nisan ayı mahalle sıralamasında ise Yeşilbahçe Mahallesi 8 bin 56 kilogram atıkla ilk sırada yer aldı. Konuksever Mahallesi 5 bin 912 kilogramla ikinci, Bayındır Mahallesi ise 4 bin 935 kilogramla üçüncü oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

