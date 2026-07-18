Mürselpaşa Alt Geçidi'nde kritik aşama: Gövde kazısı başladı - Son Dakika
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Mürselpaşa Alt Geçidi'nde kritik aşama: Gövde kazısı başladı

Mürselpaşa Alt Geçidi\'nde kritik aşama: Gövde kazısı başladı
18.07.2026 12:57  Güncelleme: 13:12
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İzmir'de Mürselpaşa Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu azaltacak alt geçit projesinde temel ve altyapı çalışmaları tamamlandı, gövde kazısına geçildi. Alt geçidin 2026 sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Mürselpaşa Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu azaltacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Projesi'nde kritik bir aşama geride kaldı. Temel ve altyapı çalışmaları tamamlanan projede gövde kazısına geçildi. Halkapınar ulaşımını rahatlatacak alt geçidin 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gıda Çarşısı ile Halkapınar'ı birbirine bağlayacak Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi projesinde zorlu etap tamamlandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, tren ve metro olmak üzere iki ayrı raylı sistem hattının altından geçmesi nedeniyle önemli bir mühendislik çalışması olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllar kente hizmet verecek projenin zorlu temel çalışmaları, destekleyici diyafram duvarları, yağmur suyu hattı ve altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, alt geçidin gövde kazısına başladı. Yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında inşa edilecek alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. İkişer şeritli geliş ve gidiş olmak üzere toplam dört şerit olarak hizmet verecek alt geçidin 2026 yılı sonunda trafiğe açılması planlanıyor.

Halkapınar ulaşımı rahatlayacak

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Halkapınar ve Yenişehir mahallelerini ayıran İZBAN ve metro hattının altından geçecek proje, kent trafiğine de büyük ölçüde nefes aldıracak. Özellikle İzmir trafiğinde tır ve yüklü kamyonların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak.

Alsancak'a ulaşımda alternatif güzergah

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik sorununa kalıcı çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği ulaşım projeleriyle Alsancak'a alternatif bir ulaşım koridoru oluşturuyor. Bu koridorun ilk halkasını Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi oluştururken, devamında hayata geçirilecek Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ile Meles Deresi Köprüsü (K20 Köprüsü) projeleri sayesinde Gıda Çarşısı ile Alsancak, Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanacak.

Projelerin tamamlanmasıyla Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda özellikle Alsancak giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Trafik, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mürselpaşa Alt Geçidi'nde kritik aşama: Gövde kazısı başladı - Son Dakika

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