MUSKİ, Datça\'daki Sızıntıyı Giderdi

MUSKİ ekipleri Datça Cumhuriyet Meydanı yanında bulunan tahliye istasyonunda meydana gelen sızıntı nedeniyle suların denize akması üzerine ekipler harekete geçti. Yoğun çalışmalar sonucunda arıza giderilirken, su akışı durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde tahliye istasyonunda başlayan sızıntı kısa sürede çevrede fark edildi. Sızıntı nedeniyle suların denize ulaşması üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde arızanın kaynağı tespit edilerek onarım çalışmalarına başlandı. Yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda sızıntı tamamen giderildi. MUSKİ ekiplerinin müdahalesiyle suyun denize akması önlenirken, bölgede sistemin normal işleyişine döndüğü bildirildi. - MUĞLA