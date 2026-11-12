MUSKİ, Muğla'da taşkın riskine karşı dere ve yağmur suyu hatlarını temizliyor - Son Dakika
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MUSKİ, Muğla'da taşkın riskine karşı dere ve yağmur suyu hatlarını temizliyor

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MUSKİ, Muğla\'da taşkın riskine karşı dere ve yağmur suyu hatlarını temizliyor
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MUSKİ, Muğla'da yağışların yol açabileceği taşkın ve su baskınlarına karşı dere yatakları ile yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris ve Ula'daki kritik mahallelerde biriken atıklar temizlenerek su akışını engelleyebilecek riskler ortadan kaldırılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, muhtemel su taşkınlarına karşı Muğla'nın kritik noktalarındaki dere yataklarında ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmasını sürdürüyor.

Yoğun yağışların yol açabileceği taşkın ve su baskınlarına karşı vatandaşların güvenliğini ön planda tutan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın hassasiyeti ve talimatları doğrultusunda dere yataklarında, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında görüntüleme ve temizlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor

MUSKİ Genel müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Marmaris'te Turunç, Osmaniye ve İçmeler mahallelerinden Ula'da Çıtlık ve Portakallık mahallelerine kadar birçok noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere yataklarında biriken atıkları temizliyor, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz görüntüleme ve incelemelerle tıkanıklığa neden olabilecek unsurları tespit ederek müdahale ediyoruz. Böylece suyun akışını engelleyebilecek riskleri ortadan kaldırıyoruz. Ege Bölgesi'nin en fazla yağış alan ili olan Muğla'mızda vatandaşlarımızın yoğun yağışlar nedeniyle maddi ve manevi zarar görmemesi için tüm ilçelerimizde önleyici çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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