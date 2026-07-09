Seydikemer Gölbent'te İçme Suyu Altyapısı yenileniyor - Son Dakika
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Seydikemer Gölbent'te İçme Suyu Altyapısı yenileniyor

Seydikemer Gölbent\'te İçme Suyu Altyapısı yenileniyor
09.07.2026 16:58  Güncelleme: 17:02
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamlayan 2 bin 500 metrelik içme suyu terfi hattını kamusal alana taşıyarak yeniliyor. Çalışmayla kesintisiz ve sürdürülebilir su hizmeti hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi Eskiköy Mevkii'nde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu terfi hattını yeniliyor. Vatandaşlara ait parsellerden geçen 2 bin 500 metre uzunluğundaki mevcut hat, kamusal alana alınarak daha sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde içme suyu altyapısının modernize edilerek güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi Eskiköy Mevkii'nde terfi hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışma kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan terfi hattı kadastral yol güzergahına taşınırken, bakım ve onarım süreçlerinin hızlandırılması ile vatandaşlara kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Seydikemer ilçesi Gölbent Mahallesi Eskiköy Mevkii'nde ekonomik ömrünü tamamlayan ve vatandaşlara ait özel mülkiyetlerden geçen 2 bin 500 metre uzunluğundaki terfi hattı, kamusal alana alınarak yenileniyor. Kullanım ömrünü tamamlayan mevcut hat, sık sık meydana gelen arızaların yanı sıra özel mülkiyetlerden geçmesi nedeniyle arızaların tespit ve onarım süreçlerini zorlaştırıyor, müdahale sürelerinin uzamasına ve zaman-iş gücü kaybına neden oluyordu. Bu kapsamda yürütülen yenileme çalışmasıyla birlikte hat, kadastral yol güzergahına taşınarak daha erişilebilir bir altyapı oluşturuluyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede yaşanan terfi hattı arızalarının önemli ölçüde azaltılması, arızalara bağlı su kesintilerinin en aza indirilmesi ve vatandaşlara kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunulması hedefleniyor.

Gölbent Mahallesi Eskiköy Mevkii'nde yaşayan Yaşar Şavkar, bölgede uzun yıllardır içme suyu hattından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Eski terfi hattı ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızalar meydana geliyordu. Ekipler her arızaya kısa sürede müdahale etse de aynı noktalarda yeniden patlaklar oluşuyor, özellikle okul çevresinde bu sorunları sürekli yaşıyorduk. Yürütülen yenileme çalışmasıyla birlikte bu sıkıntıların sona ereceğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e, MUSKİ ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gölbent Mahallesi Eskiköy Mevkii'nde yaşayan Naci Söğüt, eski hatların yenilenmesiyle sıkıntılarının biteceğini belirterek, "Eski boruların sürekli patlaması nedeniyle mahallemizde sık sık su kesintileri yaşanıyordu. Yeni hat sayesinde mahallemizin kesintisiz içme suyuna kavuşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm MUSKİ personeline teşekkür ediyoruz" dedi.

Gölbent Mahalle Muhtarı Salih Avcı, ekonomik ömrünü tamamlayan eski içme suyu hattı nedeniyle mahallede uzun yıllardır sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Eski boruların sık sık arızalanması nedeniyle mahallemizde sürekli su kesintileri yaşanıyor, vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Vatandaşlarımızın parsellerinden geçen hatlarda arızalar meydana geldiğinde ise hem tespiti zor oluyordu hem de tarım alanları olduğu için iş makineleri giremiyordu. Bu durum iş gücü kaybına neden olurken, arızalara müdahale sürelerini uzatıyor ve kayıp-kaçak oranlarının artmasına sebep oluyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğünün başlattığı terfi hattı yenileme çalışmasıyla birlikte bu sorunların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Hatların yenilenmesi sayesinde hem vatandaşlarımız kesintisiz içme suyuna kavuşacak hem de MUSKİ ekipleri aynı bölgelerde sürekli arızaya müdahale etmek zorunda kalmayacak.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e ve emeği geçen tüm MUSKİ personeline teşekkür ediyor, hizmetlerin devamını diliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Seydikemer, Gölbent, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Seydikemer Gölbent'te İçme Suyu Altyapısı yenileniyor - Son Dakika

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