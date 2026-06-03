Nadir Kara Akbaba Kıbrıscık\'ta Görüntülendi

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde dünyanın en nadir yırtıcı kuş türleri arasında yer alan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, doğal ortamında görüntülendi.

Bölgede yaban hayatına yönelik doğa çekimleri yapan İbrahim Can Yıkılmaz, nadir rastlanacak bir doğa olayına tanıklık etti. Nesli tehlike altındaki dev kuşu doğal yaşam alanında kameraya alan Yıkılmaz, o anları kaydetti. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yırtıcılarından biri olan bu nadir türün kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabiliyor. Devasa boyuttaki kara akbabalar, heybetli görüntüsüyle dikkat çekti. - BOLU