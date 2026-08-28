Nadir Zebra Kelebeği Geyikdüzü'nde Görüntülendi - Son Dakika
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Nadir Zebra Kelebeği Geyikdüzü'nde Görüntülendi

Nadir Zebra Kelebeği Geyikdüzü\'nde Görüntülendi
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Amatör doğa fotoğrafçısı, Geyikdüzü Yaylası'nda zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği görüntüledi.

Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan amatör doğa fotoğrafçısı, nadir görülen zebra kırlangıç

kuyruklu kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dünyanın dikkat çeken kelebek türleri arasında yer alan, siyah-beyaz çizgileri ve uzun kuyruğuyla dikkat çeken zebra kırlangıç kuyruklu kelebeğin doğal yayılış alanının ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'nın doğu kesimleri olduğu biliniyor.

Geyikdüzü Yaylası'nda yürüyüş yaptığı sırada kelebeği fark eden amatör doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak, daha önce de aynı türle karşılaştığını ancak yanında fotoğraf makinesi olmadığı için görüntüleyemediğini söyledi. İkinci karşılaşmasında da fotoğraf makinesinin yanında olmadığını belirten Öztoprak, bu kez cep telefonuna sarılarak kelebeği kayıt altına aldı.

Öztoprak, görüntülediği kelebeğin kanat ve kuyruk bölümünde yıpranma ile yaralanmaya benzer izler bulunduğunu fark ettiğini belirtti.

Zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği görüntüleyebilmiş olmanın heyecanını yaşıyorum diyen Recep Tayyip Öztoprak, "Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda evimin bahçesinde otururken bir kelebek dikkatimi çekti. Ben her zaman doğa fotoğrafçılığına ilgi duymuşumdur. Uzaktaki kuşları ve böcekleri daha yakından çekebildiğim bir fotoğraf makinem var. Ayrıca Ay fotoğrafçılığına da ilgi duyuyorum. Elektronikle de uğraşıyorum, hatta fotoğraf makinemin üzerindeki bataryayı bile kendim yaptım. Kelebeği ilk gördüğüm anda fotoğraf makineme ulaşamadım. Makinemi alana kadar kelebek uçup gitti. Normalde havaların sıcak olması nedeniyle gündüzleri yürüyüş yapmam, genellikle akşamüstü yürüyüşe çıkarım. Ancak o gün nedense gündüz dışarı çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Yürüyüş yaptığım sırada yol kenarındaki çiçeklerin üzerinde aynı kelebeği yeniden gördüm. O sırada da fotoğraf makinem yanımda olmadığı için cep telefonumun kamerasıyla görüntülemek durumunda kaldım. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; ilk gördüğüm kelebek gayet sağlıklıydı. Kırlangıç kuyruğu olarak adlandırılan kuyruk kısmı da oldukça güzeldi. Ancak yol kenarında görüntülediğim kelebeğin bir şekilde zarar gördüğünü fark ettim. Kanadının ve kuyruk kısmının bazı bölümleri zarar görmüş ve eksilmişti. Buna rağmen bu kelebeği görüntüleyebilmiş olmanın heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nadir Zebra Kelebeği Geyikdüzü'nde Görüntülendi - Son Dakika

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