NDK, Gaziemir Emrez'de alanın kullanımına radyolojik engel kalmadığını duyurdu - Son Dakika
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NDK, Gaziemir Emrez'de alanın kullanımına radyolojik engel kalmadığını duyurdu

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NDK, İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'nde radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı belirlenen alandaki çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Kurul, 22 Ekim 2026 tarihli kararıyla alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bulunmadığına karar verdi.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'nde radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı tespit edilen alanda radyolojik açıdan engel bir durum bulunmadığını duyurdu.

NDK, İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez Mahallesi'nde radyoaktif kirliliğe maruz kaldığı tespit edilen alandaki çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bir durum bulunmadığını bildirdi.

NDK tarafından yapılan açıklamada, alandaki radyoaktif kirliliğin giderilmesine yönelik faaliyetlerin, Nükleer Düzenleme Kurulunun 8 Mart 2023 tarihli kararı kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda ve kurumun düzenleyici kontrolü altında yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında ortaya çıkan radyoaktif atıkların yönetiminin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından gerçekleştirildiği, radyoaktif atıklar dışındaki diğer atıkların yönetimi ile topraktaki kimyasal kirliliğe ilişkin işlemlerin ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sunulan nihai raporların, radyolojik karakterizasyon ve doz değerlendirmelerinin, ölçüm ve analiz sonuçlarının yanı sıra denetim ve yerinde inceleme bulgularının değerlendirildiği kaydedildi.

Bu değerlendirmeler sonucunda alandaki radyoaktif kirliliğin giderildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, Nükleer Düzenleme Kurulunun 22 Ekim 2026 tarihli kararıyla alanın kullanımına radyolojik açıdan engel bir husus bulunmadığına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
GaziemirSağlıkGüncelİzmirÇevreSon Dakika

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