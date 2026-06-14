Nemrut Kalderası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'na Yoğun İlgi

14.06.2026 09:52
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Nemrut Kalderası, yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak doğal güzellikleri sergiliyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri arasında yer alan Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, hafta sonu yoğun ziyaretçi trafiğine sahne oldu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2250 rakımlı Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buhar bacaları, buz mağaraları ve eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanırken, kaldera hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırladı.

Çanakkale'den düzenlenen turla bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut'un doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirterek, daha önce de ziyaret ettiği bölgeye yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Küçükoğuz, Nemrut'un eşsiz doğasının herkes tarafından görülmesi gereken bir değer olduğunu ifade etti.

İstanbul'dan gelen Mahir ve Çiğdem Uğurel çifti ise, Nemrut Kalderası'nın yanı sıra çevrede bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin de kendilerini hayran bıraktığını dile getirdi. Bölgenin zengin turizm potansiyeline dikkat çeken çift, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü'nün oluşturduğu bütünlüğün eşsiz bir manzara sunduğunu kaydetti.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir, ailesiyle birlikte geldiği Nemrut'ta bölgenin korunması gereken önemli doğal miras alanlarından biri olduğunu vurguladı. Özdemir, Bitlis ve Tatvan'ın sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Profesyonel turist rehberi Zübeyir Ayaz ise, beraberindeki Fransız turist grubuyla Nemrut Kalderası'nı ziyaret ettiklerini belirterek, bölgenin dünyanın önemli krater gölleri arasında yer aldığını ifade etti. Ayaz, Türkiye'nin doğal güzellikler açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu, Nemrut'un da bu değerlerin en özel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası, özellikle yaz aylarında artan turist sayısıyla Bitlis turizminin en önemli destinasyonları arasında yer almaya devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Nemrut Kalderası'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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