Niğde'de Küçükbaş Hayvancılığa Faizsiz Destek - Son Dakika
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Niğde'de Küçükbaş Hayvancılığa Faizsiz Destek

05.06.2026 19:15
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Niğde'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için faizsiz finansman sağlanacak, 50 bin hayvan hedefleniyor.

Niğde'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla önemli bir iş birliği hayata geçirildi.

Niğde Valiliği ile Ziraat Katılım Bankası arasında "Birlikte Üretelim Finansmanı-Küçükbaş Projesi" kapsamında üreticilere faizsiz finansman desteği sağlayacak olan protokol imzalandı. Proje ile il genelinde azami 50 bin baş damızlık küçükbaş hayvanın üretime kazandırılması hedeflenirken, küçükbaş hayvancılık işletmelerinin büyütülmesi ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hançerli köyünde düzenlenen protokol töreninde konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde'nin hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, projenin kırsal kalkınma açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Vali Akmeşe, üreticilere kişi başına 1 milyon 200 bin TL'ye kadar faizsiz yatırım ve işletme finansmanı sağlanacağını belirterek, "Bir yıl geri ödemesiz, üç yıl eşit taksitlerle geri ödenecek bu destek sayesinde sürülerimizin en az 100 baş damızlık dişi küçükbaş hayvan kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Bu proje yalnızca finansman desteğinden ibaret değil; hayvan seçiminden sağlık kontrollerine, aşılamadan sigortalamaya kadar tüm süreçler titizlikle takip edilecek" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ise tarım ve hayvancılığın stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak bu desteğin son derece önemli olduğunu ifade etti. Uzkurt, üreticilerin projeden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete de Niğde'nin mera varlığı, yetiştiricilik kültürü ve üretim kapasitesiyle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Mete, protokolle birlikte yetiştiricilerin sürülerini büyütmelerine ve üretim kapasitelerini artırmalarına katkı sağlayacak yeni bir finansman modelinin uygulamaya konulduğunu kaydetti.

Ziraat Katılım Finansman Ürünleri Yönetimi Bölüm Başkanı Gülten Atalı ise üreticilerin finansmana daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan projenin, ildeki küçükbaş hayvan varlığının artırılmasına ve sürdürülebilir üretime önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Niğde Damızlık, Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şuayip Demirkol ise imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında yetiştiricilere damızlık küçükbaş hayvan alımlarında 84 aya kadar, işletme giderlerinde ise 18 aya kadar finansman imkanı sunulacak. Başvurular İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınırken, teknik ve mali değerlendirmelerin ardından uygun bulunan yetiştiriciler projeden yararlanabilecek. Hayvanların veterinerlik hizmetleri, aşılama, küpeleme ve sağlık kontrolleri kamu imkanlarıyla gerçekleştirilecek, ayrıca tüm hayvanlar TARSİM kapsamında sigortalanacak.

15 Mayıs - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak proje ile Niğde'de küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi, üreticilerin gelir seviyesinin artırılması ve kırsal ekonominin canlandırılması hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Niğde, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Niğde'de Küçükbaş Hayvancılığa Faizsiz Destek - Son Dakika

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