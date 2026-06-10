Niğde\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Niğde'nin bazı ilçe ve beldeleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada özellikle Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Orhanlı, Edikli, Çarıklı, Aşlama, Hacıbeyli ve Dündarlı beldeleri başta olmak üzere Niğde genelinde muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Vatandaşların dere yatakları, su baskını riski bulunan bölgeler, açık alanlar ve ağaç altlarında bulunmamaları istenirken, sürücülerin de görüş mesafesindeki azalma ve yol şartlarında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. - NİĞDE