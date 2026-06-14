Niğde\'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Niğde Valiliği; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri istikametinde il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmaları, açık alanlarda ve ağaç altında bulunmamaları konusunda uyarıldığı açıklamada, sürücülerin de görüş mesafesinin azalması ve yol şartlarının olumsuz etkilenebileceği durumlara karşı dikkatli olmaları istendi.

Niğde Valiliği; vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli davranmalarını istedi. - NİĞDE