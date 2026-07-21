Katı atık tesisine karşı 5 binden fazla imza Bursa Büyükşehir\'e teslim edildi

Nilüfer'de Kayapa ile Kuruçeşme arasında yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'ne karşı kısa sürede toplanan 5 bini aşkın imza, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne sunuldu. Muhtarlar ve vatandaşlar, tesisin yer seçiminin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Nilüfer'de Kayapa ve Kuruçeşme bölgeleri arasında yapılması planlanan Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'ne karşı toplanan imzalar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. İmzaların sunulmasından önce Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açıklamanın ardından, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz'ün de aralarında bulunduğu grup dilekçeleri teslim etti.

Yeniden değerlendirilsin

Basın açıklamasında konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, kısa sürede 5 binin üzerinde imza toplandığını belirterek, "Bu, yalnızca Kayapalıların değil, kent için emek veren tüm kent gönüllülerinin ortak talebidir. Bu ölçekte büyük bir kentsel tesisin çok daha derinlemesine araştırılması gerekir. Bugün belirlenen bölge, 15 yıl önce hazırlanmış tek bir rapora dayanıyor; bu nedenle tartışmalıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kayapa için hazırladığı dosya için ayrıca çalıştık; önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında ayrıntılı değerlendirmemizi paylaşacağız. Sürecin Nilüferlilerle ve Bursalılarla birlikte yeniden ele alınmasını istiyoruz" dedi.

Temiz hava talebi

30 Ağustos Zafer Mahalle Muhtarı Halil Özçoban da, tesisin daha uygun bir yerde yapılmasını istediklerini söyledi. Özçoban, "Kayapa ve çevresinde önümüzdeki yıllarda 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve diğer mahallelerle birlikte 300-400 bine yakın bir nüfus yaşayacak. Biz temiz havamız için buradayız; havamızın kirletilmesini istemiyoruz. Başkan Vekilimizin de bu talebi değerlendireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Ergin Özdemir ise bölgenin halihazırda taş ocaklarından etkilendiğini vurgulayarak, "Adına katı atık tesisi deniyor; biz bunu çöplük olarak görüyoruz. Orada yaşayan insanlar biziz. Şu an taş ocaklarından muzdaribiz; bir de bu tesis gelirse sorunlarımız daha da artar. Bu nedenle bu tesisi bölgemizde istemiyoruz" dedi.

Uzun süredir tesise karşı olduklarını belirten Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz de, "Köyümüz on yıldır bu tesisi istemiyor. Yurttaşlar da her gün süreci soruyor; doğrusu biz de rahatsızız. Bu nedenle tesisin yapılmaması için elimizden geleni yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yer seçimine tepki

Tesisin yerleşim yerlerine yakınlığına dikkat çeken Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal da, "Tepeden bakıldığında mahallemizle birlikte komşu mahalleler görülüyor. Bu kadar yakın. Oradan esecek rüzgar, kokuyu ve kirliliği üzerimize taşıyacaktır. Ayrıca yer altı sularımızın kirlenmesinden endişe ediyoruz. Bu tesisin bilime uygun, akla yatkın bir yerde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Hasanağa Mahallesi Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neşe Erken de tarım arazileri ve su kaynaklarına yönelik kaygılarını dile getirdi. Erken, "Bu topraklarda doğdum, çocuklarımı da bu topraklarda büyüttüm. Tarım arazilerimizin yok olmasını, ormanlarımızın kesilmesini, suyumuzun kirlenmesini istemiyoruz. Coğrafi işaretle Hasanağa enginarını çöp suyuyla sulamak istemiyoruz. Biz çözüme değil, yanlış yer seçimine karşıyız. Bilim ne diyorsa o yapılsın; tesis uygun görülen bir yere kurulsun. Bu topraklar bize emanet değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız gelecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, toplanan 5 binden fazla imza Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. - BURSA