Nilüfer'de atıl süs havuzları kent bahçesine dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer'de atıl süs havuzları kent bahçesine dönüşüyor

Nilüfer\'de atıl süs havuzları kent bahçesine dönüşüyor
31.05.2026 12:58  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, bakım maliyeti yüksek ve kullanılmayan süs havuzlarını çiçek ve bitkilerle kent bahçelerine dönüştürüyor. Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle çocuklar ve yaş almış vatandaşlar da dikim etkinliklerine katılacak.

Nilüfer Belediyesi, uzun süredir kullanılmayan süs havuzlarını çiçek ve bitkilerle yeniden hayat bulacak kent bahçelerine dönüştürüyor. Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilecek dikim etkinlikleriyle çocuklar ve yaş almış Nilüferliler de dönüşüm sürecine katılarak toprağa dokunacak.

Nilüfer Belediyesi, uzun süredir atıl durumda bulunan ve yüksek bakım maliyetleri nedeniyle etkin kullanılmayan süs havuzlarını yeniden değerlendiriyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki havuzlarda başlatılan çalışmalar kapsamında alanlar, çiçek ve çeşitli bitkilerin yetiştirileceği kent bahçelerine dönüştürülüyor.

Geçmiş yıllarda yüksek su tüketimi, bakım giderleri ve zaman zaman yaşanan koku sorunları nedeniyle işlevini yitiren havuzların dönüştürülmesiyle hem kaynak tasarrufu sağlanması hem de kullanılmayan alanların yeniden kent yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında havuz alanlarına verimli toprak seriliyor. Dikim çalışmaları etaplar halinde sürerken, alanlarda mevsimlik çiçekler ve çeşitli bitkiler yetiştirilecek. Böylece alanlar yalnızca görsel açıdan değil, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışla da değerlendirilecek.

Devam eden dönüşüm sürecine kent sakinleri de dahil olacak. Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek dikim etkinliklerinde çocuklar ve yaş almış Nilüferliler bir araya gelerek çiçek ve bitki dikimi yapacak. Etkinliklerle hem kentlilerin üretim ve paylaşım süreçlerine katılımı desteklenecek hem de kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Her karış alanı kamu yararına değerlendirmeye devam edeceğiz"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dönüşüm çalışmasının sürdürülebilir kent anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün iklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Su ve toprak, korunması gereken en kıymetli kaynaklarımız. Uzun süredir işlevini yitiren ve yüksek su tüketimi gerektiren alanları yeniden değerlendiriyoruz. Bu dönüşüm yalnızca bir tasarruf uygulaması değil; doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve katılımcı bir kent anlayışının da yansımasıdır. Çocuklarımızın ve büyüklerimizin birlikte toprağa dokunacağı bu çalışma, kent yaşamına değer katacak. Nilüfer'de her karış alanı kamu yararına en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nilüfer'de atıl süs havuzları kent bahçesine dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
11:23
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı
11:15
Özel ve ekibi İYİ Parti’ye mi geçiyor Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:11:41. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer'de atıl süs havuzları kent bahçesine dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.