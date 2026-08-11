Nilüfer'de Su Kesintisi Duyurusu
30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde 12 Ağustos 2026'da su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında 12 Ağustos 2026 tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması rica olundu.
Kaynak: İHA
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