Nilüfer\'de iki mahallede yıkım

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının korunması hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Tahtalı ve Ürünlü mahallelerinde toplam 2 bin metrekarelik iki kaçak binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Özellikle verimli birinci sınıf tarım arazileri üzerine izinsiz inşa edilen yapılar mercek altına alınıyor. Belediye ekiplerinin rutin saha denetimlerinde belirlediği alanlar ile vatandaşlardan gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, yasal süreçleri tamamlanan binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda son olarak Tahtalı ve Ürünlü mahallelerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Her iki bölgede yürütülen operasyonlarda toplam 2 bin metrekareyi bulan kaçak yapılar ortadan kaldırıldı. Ekipler ilk müdahaleyi Tahtalı Mahallesi'nde yaptı. Tarım alanında ruhsatsız şekilde inşa edilen ve ticari amaçla fabrika binası olarak kullanılan bin metrekare büyüklüğündeki yapı, yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Tahtalı Mahallesi'ndeki işlemin ardından Ürünlü Mahallesi'ne geçen belediye ekipleri, burada da benzer bir müdahalede bulundu. Yine tarım arazisi üzerine imara aykırı ve ruhsatsız şekilde kondurulan bin metrekare büyüklüğündeki yapının yıkımı da aynı gün içerisinde tamamlandı.

Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuz durum ya da gerginlik yaşanmadı. - BURSA