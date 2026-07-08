NINOVA Gemi Kurtarma Çalışmaları Başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta olumsuz hava şartları nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları çerçevesinde yük boşaltma çalışmalarında ilk tur yük Karasu Limanı'na boşaltıldı.

Karasu sahilinde yaklaşık iki aydır karaya oturmuş vaziyette bulunan 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisini kurtarmak için hazırlanan plan doğrultusunda çalışmalarına dün başlandı. NINOVA'ya çıkan ekiplerin kontrollerini tamamlamasının ardından geminin hangar kapakları açılan gemiye yük tahliyesini gerçekleştirmek amacıyla 300 ton yük taşıma kapasitesine sahip "Bahri Reis - III" isimli nakliye gemisi NINOVA'ya yanaştı. Gemide kurulan seyyar vinç vasıtasıyla, birer tonluk korumalı paketler içerisindeki amonyum sülfat, yanaşan Bahri Reis - III isimli nakliye gemisine yüklendi. Yüklenen ilk amonyum sülfat yükü, Karasu Limanı'na Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde Karasu Limanı'na taşındı. Çalışma kapsamında Bahri Reis - III ile taşına yük, mobil vinç ile tırlara yüklenerek güvenli alana bırakıldı. sorunsuz şekilde ulaştırılarak boşaltıldı. Gemide bulunan toplam bin 775 ton yükün, gerçekleştirilmeye başlanan altı seferle Karasu Limanı'na taşınması planlanıyor. - SAKARYA