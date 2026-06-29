Nişan Arabası Çekiciyle Götürüldü - Son Dakika
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Nişan Arabası Çekiciyle Götürüldü

Nişan Arabası Çekiciyle Götürüldü
29.06.2026 11:23
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Eskişehir'de nişan aracı, süsleri bozulmasın diye oto çekiciyle tören salonuna taşındı.

Eskişehir'de nişan töreni için özel hazırlanan otomobilin, süslerinin bozulmaması için oto çekiciye yüklenerek konvoy eşliğinde tören salonuna götürülmesi mahalle sakinlerinde hayret uyandırdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eşine az rastlanır ilginç bir nişan konvoyu oluşturuldu. Büyükdere Mahallesi Karadağ Sokakta dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, nişan töreni için kullanacakları araçları için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Tören yerine gitmek üzere özenle hazırlanan, fiyonk takılan, çevresi çiçeklerle bezeli ve arkasında 'Nişanlanıyoruz' yazısı bulunan otomobil, yolculuk esnasında süslerinin bozulmaması amacıyla sokak üzerine çağrılan bir oto çekiciye yüklendi. Gelin arabasının çekici vasıtasıyla taşındığını gören mahalle sakinleri ve trafikteki diğer sürücüler hayretlerini gizleyemedi. Çekici üzerindeki otomobile eşlik eden diğer araçlar ise korna çalarak konvoy oluşturdu.

İlginç görüntülere sahne olan o anlar, çevredekilerin meraklı bakışları arasında nişan salonuna doğru hareket ederek son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Kültür, Tören, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Nişan Arabası Çekiciyle Götürüldü - Son Dakika

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