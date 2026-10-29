Nusaybin\'de fırtına ağaçları yola devirdi, güneş enerjisi sistemleri zarar gördü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılardaki güneş enerjisi sistemleri zarar gördü.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, yolun tamamını kapatacak şekilde devrildi. Kışla Mahallesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Rüzgar nedeniyle çatılardaki güneş enerjisi sistemleri zarar görürken, yol kenarlarındaki bazı ağaçların dalları kırıldı. Fırtınanın oluşturduğu tehlike vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yetkililer, vatandaşların ağaç, elektrik direği ve çatılardan düşebilecek parçalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.