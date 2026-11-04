Nusaybin\'de okul önünde biriken su, öğrenci ve sürücülere zor anlar yaşattı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağmurun ardından Nisibis Ortaokulu önünde oluşan su birikintisi, okula gitmek isteyen öğrencilere zor anlar yaşattı.

Okula ulaşmakta güçlük çeken öğrencilerden bazıları, paçalarını sıvayıp suyun içinden yürüyerek karşıya geçmek zorunda kaldı. Öğrencilerin okul yolunda yaşadığı bu durum, yağmur sonrası ortaya çıkan sorunu gözler önüne serdi. Su birikintisi yalnızca öğrencileri değil, güzergahı kullanan sürücüleri ve yayaları da olumsuz etkiledi. Yolda geçişler zorlaşırken hem okula erişim hem de ulaşım aksadı.