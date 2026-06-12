Öğrenciler Lavanta Bahçesi Oluşturdu

Samsun'un Kavak ilçesinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından okul serasında yetiştirilen fideler toprakla buluşturulurken, lavanta dikimi yapılarak çiçek bahçesi oluşturuldu.

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe üretim faaliyetlerine katılma fırsatı buldu. Kavak Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile teknik personelin de yer aldığı programda çocuklarla birlikte lavanta fidanları dikildi ve okul bahçesinde çiçek alanları oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında mevcut kümes de yenilenerek öğrencilerin daha rahat kullanabileceği modern ve daha büyük bir yapıya dönüştürüldü. Ayrıca meyve fidanlarının bulunduğu alanlardaki boş bölümlere patlıcan, kapya biber ve cin biber fideleri dikildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarla üretim alanlarının daha verimli hale getirildiğini, öğrencilerin ise üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulduğunu belirtti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların çevre bilinci kazanmasına ve tarımsal üretimi yakından tanımasına katkı sağladığı ifade edildi. - SAMSUN