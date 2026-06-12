Öğrenciler Lavanta Bahçesi Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler Lavanta Bahçesi Oluşturdu

Öğrenciler Lavanta Bahçesi Oluşturdu
12.06.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Kavak'ta öğrenciler, serada yetiştirdikleri fideleri toprakla buluşturdu ve lavanta dikti.

Samsun'un Kavak ilçesinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından okul serasında yetiştirilen fideler toprakla buluşturulurken, lavanta dikimi yapılarak çiçek bahçesi oluşturuldu.

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe üretim faaliyetlerine katılma fırsatı buldu. Kavak Kaymakamı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile teknik personelin de yer aldığı programda çocuklarla birlikte lavanta fidanları dikildi ve okul bahçesinde çiçek alanları oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında mevcut kümes de yenilenerek öğrencilerin daha rahat kullanabileceği modern ve daha büyük bir yapıya dönüştürüldü. Ayrıca meyve fidanlarının bulunduğu alanlardaki boş bölümlere patlıcan, kapya biber ve cin biber fideleri dikildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarla üretim alanlarının daha verimli hale getirildiğini, öğrencilerin ise üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulduğunu belirtti.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerin çocukların çevre bilinci kazanmasına ve tarımsal üretimi yakından tanımasına katkı sağladığı ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Öğrenciler Lavanta Bahçesi Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:02:28. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler Lavanta Bahçesi Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.