Öğrencilere Su Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilere Su Bilinci Eğitimi

Öğrencilere Su Bilinci Eğitimi
06.05.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, öğrencilerle su tasarrufu ve verimli kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Palandöken ilçesinde gerçekleştirdiği etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek suyun önemi ve verimli kullanımı konusunda kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti yürüttü.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelecek nesillerde su bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarına Palandöken'de devam etti. İlçe genelindeki öğrencilerle bir araya gelen uzmanlar, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tarımsal üretimde su verimliliğinin artırılması konularında sunumlar yaptı.

Bireysel tasarruf önlemleri anlatıldı

Eğitim programı kapsamında öğrencilere, sadece tarımsal alanda değil, bireysel düzeyde de su tasarrufu için alınabilecek somut tedbirler hakkında bilgiler aktarıldı. Su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken, öğrencilerin konuya ilişkin merak ettiği sorular uzmanlar tarafından tek tek yanıtlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, benzer bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin Erzurum genelinde sürdürüleceğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Öğrencilere Su Bilinci Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı Bursa'da tefecilik çetesi çökertildi: Özel harekat destekli operasyonda 6 gözaltı
Rusya Ukrayna’da gaz üretim tesislerini vurdu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı Rusya Ukrayna'da gaz üretim tesislerini vurdu! 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım Eski eşini eşarbı ve yastıkla boğan sanık: Yastıkla yüzünü kapattım, öldüğünü anladım
Tokat’ta, ’Çingene Kızı’ benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor Tokat'ta, 'Çingene Kızı' benzeri mozaik gün yüzüne çıkarılıyor
İşadamı baba ve oğlu arasındaki “dronla taciz“ olayında yeni gelişme İşadamı baba ve oğlu arasındaki "dronla taciz" olayında yeni gelişme
Alarmları kurun Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak Alarmları kurun! Bu gece Şampiyonlar Ligi’nde ortalık yanacak

09:46
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:44
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın istifa etti, Serdal Adalı vazgeçirdi
09:39
CHP’nin “mutlak butlan“ davasında 5. duruşma bugün başlıyor
CHP'nin "mutlak butlan" davasında 5. duruşma bugün başlıyor
09:35
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası
Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası
08:39
İstanbul piyasasına sürülecekti 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
İstanbul piyasasına sürülecekti! 28.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
08:17
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Cesede yaptıkları kan dondurdu
Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı! Cesede yaptıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 10:09:23. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere Su Bilinci Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.