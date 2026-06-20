Aydın'da oklu kirpi operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da oklu kirpi operasyonu

Aydın\'da oklu kirpi operasyonu
20.06.2026 09:55  Güncelleme: 10:07
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren nesli koruma altındaki oklu kirpi, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla uyuşturucu iğne yardımıyla güvenle kurtarılarak koruma altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren nesli koruma altındaki oklu kirpinin güvenle kurtarılması için ekipler adeta seferber olurken, oklu kirpi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak koruma altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin deposuna giren nesli koruma altındaki oklu kirpi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla zarar görmeden kurtarıldı. İş yerinin deposuna inen Muharrem Ovgiş, yanından iri bir şeyin geçtiğini fark etti. Ne olduğunu anlayamayan Ovgiş, cep telefonunun ışığıyla baktığında hayvanın, oklu kirpi olduğunu fark ederek durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, durumu öğrenerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese giden doğa koruma ekipleri, yaptıkları incelemede, hayvanın nesli koruma altında olan yetişkin bir oklu kirpi olduğunu tespit etti. Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Oklu kirpinin güvenle kurtarılması için adeta seferber olan ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından uyuşturucu iğne yardımıyla oklu kirpiyi uyutarak güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Koruma altına alınan oklu kirpi, gerekli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

"Ne olduğunu bilmediğim için korktum"

Oklu kirpiyi fark ederek durumu EKODOSD'a bildiren Muharrem Ovgiş, ilk kez böyle bir şey ile karşılaştığını ifade ederek "Sabah saatlerinde depoya inmiştim. Birden önümden irice bir hayvanın geçtiğini gördüm. Ne olduğunu bilmediğim için korktum. Sandalyenin altına doğru girdi. Cep telefonumun ışığıyla baktığımda oklarını gördüm ve kirpi olduğunu anladım. Sonra Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ni (EKODOSD) aradım. Durumu anlattım. Onlar da biz gelip bakacağız dediler. Bahattin başkan yönlendirdi. Onun sonucunda arkadaşlar geldi, ilgilendiler" dedi.

"Yaban hayvanlarını artık şehir merkezlerinde sıkça görmekteyiz"

Yaban hayvanlarının artık sıkça şehir merkezlerinde göründüğünü ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Aydın'daki bir atölyeden aradılar bizi ve atölyenin depo kısmına bir yaban hayvanının girdiğini, kirpiye benzediğini söylediler. Daha sonra onlardan video ve fotoğraf göndermelerini istedik. İncelediğimizde bunun nesli koruma altında olan bir oklu kirpi olduğunu anladık. Hiçbir müdahalede bulunmamalarını söyledik. Biz de hemen Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdik. Onlar da ekiplerini hazırlayarak olay yerine gelmişler ve onu uyutarak teslim almışlar. Tabi bu tip yaban hayvanlarını artık şehir merkezlerinde sıkça görmekteyiz. Tabi bunun birçok nedeni var. Bu oklu kirpinin de arkadaşın bahsettiğine göre yan tarafta bulunan pazar alanına gelerek artıklardan beslenmek için geldiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Sürücü, bu tür durumlarda vatandaşların hayvana müdahale etmeden yetkililere haber vermesinin önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Efeler, Aydın, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Aydın'da oklu kirpi operasyonu - Son Dakika

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