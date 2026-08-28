Öncül Köyü'nde Fırtına Hasarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öncül Köyü'nde Fırtına Hasarı

Öncül Köyü\'nde Fırtına Hasarı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Öncül köyünde fırtına nedeniyle 20 yapı zarar gördü, ekipler bölgede hasar tespiti yapıyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 20 yapının çatısı zarar gördü.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde fırtına nedeniyle 20'de fazla evin çatısı uçtu ve bazı evleri ise su bastı. Köy içerisinde bulunan telefon ve elektrik direkleri ise hasar gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, sağlık ve enerji ekipleri köye yönlendirildi.

Dolu yağışı ise kısa sürede bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, fırtına sırasında çatı, tabela, ağaç ve direk gibi devrilme veya uçma riski bulunan yapıların yakınında bulunulmaması, araçların mümkün olduğunca kapalı veya güvenli alanlara bırakılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Yağış ve rüzgarın ardından bölgede yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Fırtına, Fırtına, Ardahan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Çevre Öncül Köyü'nde Fırtına Hasarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:02:27. #7.12#
SON DAKİKA: Öncül Köyü'nde Fırtına Hasarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement