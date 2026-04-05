25 yıllık yol sorunu çözüme kavuşturuluyor - Son Dakika
05.04.2026 13:41  Güncelleme: 13:59
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde 25 yıldır beklenen yol sorununu çözmek için beton yol çalışması başlattı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar tarafından yaklaşık 25 yıldır çözülmesi beklenen yol sorunu çözüme kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesi Büyükkoç, Duayeri ve Küçükkoç mahallelerine ulaşım sağlayan güzergahta beton yol çalışması başlattı. Büyükkoç Mahallesi'ne bağlı yolda sürdürülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte yıllardır yaşanan ulaşım sıkıntısının ortadan kaldırılması ve bölge halkının daha konforlu bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

Yaklaşık 20-25 yıldır yol sorunu yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, yapılan çalışma ile büyük bir rahatlama yaşadıklarını ifade etti. Büyükkoç Mahalle Muhtarı Günay Verim ve vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederek, "20-25 yıldır bu çalışmayı bekliyorduk. Yolumuzun yapılması bizleri çok memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, söz konusu güzergahın Duayeri Mahallesi'ne bağlanan bölümünde de OSKİ tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarına başlanacağı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

