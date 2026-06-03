Ordu\'da 3 ilçeyi ilgilendiren yolda sıcak asfalt çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde 6 mahalleyi birbirine bağlayan ve Altınordu ile Fatsa ilçelerine de ulaşım sağlayan 5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması başlattı.

Perşembe ilçesine bağlı Kırlı, Hacılar, Selimiye, Çamarası, Karaoluk ve Yeşilyurt mahallelerini birbirine bağlayan yolda uzun yıllardır beklenen sıcak asfalt çalışmaları başladı. Altyapısı tamamen yenilenen ve genişliği 4 metreden 8 metreye çıkarılan yol, Perşembe ve Altınordu ilçelerindeki 10 mahalleye hizmet verecek. Fatsa ile de bağlantı sağlayan güzergahta yürütülen çalışmalarla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların başladığı bölgede incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolun bölge için önemli bir ulaşım ağı oluşturduğuna dikkat çekerek, "Yolumuz sıradan bir yol değil, 10 mahallemizi ilgilendiren bir yol. Hem Perşembe hem Altınordu hem de Fatsa ilçelerimize hitap eden bir güzergah. Toplam uzunluğu 5 kilometre olan güzergahımızın 4 metrelik genişliğini 8 metreye çıkardık. Ardından da sıcak asfalt çalışması başlattık. Daha öncesinde altyapı çalışmalarımızı da tamamlamıştık. Ortaya güzel bir hizmet çıktı. Perşembe'mize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sevinçliyiz. Allah razı olsun, çok konforlu bir yola kavuşmuş olduk. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de uzun yıllardır bekledikleri yolun sıcak asfaltla buluşturulmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, hizmetten dolayı Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. - ORDU