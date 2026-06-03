Büyükşehir\'in ürettiği çiçekler Ordu\'yu renklendiriyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü peyzaj çalışmalarında kullandığı çiçekleri kendi seralarında üreterek hem şehir estetiğine katkı sağlıyor hem de belediye bütçesinde tasarruf oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında gerçekleştirilen peyzaj düzenlemelerinde kullanılan çiçek ve süs bitkileri, belediyeye ait seralarda yetiştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimi olan rengarenk çiçeklerle şehri süslerken dışa bağımlılığı azaltarak bütçeye de katkı sunuyor. Çiçek ve süs bitkilerini kendi imkanlarıyla üreten Büyükşehir Belediyesi, dikime hazır hale getirilen yazlık çiçekleri kentin çeşitli noktalarında toprakla buluşturuyor.

1 milyon 200 bin çiçek fidesi üretildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Melet Vadisi'nde kurulan çiçek ve süs bitkileri üretim serasında bugüne kadar 20 farklı türde 750 bin çiçek üretildi. Yazlık ve kışlık süs bitkilerinin yetiştirildiği serada üretim devam ederken, dikime hazır hale getirilen 450 bin yazlık çiçek de Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kent genelinde toprakla buluşturuluyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hareketlenen seralarda yetiştirilen top kadife, zinnia, ateş çiçeği, vapur dumanı, petunya, horoz ibiği ve gazania gibi çiçekler; parklar, yeşil alanlar, kavşaklar, refüjler ve turizm destinasyonlarında kullanılıyor. Kentin birçok noktasını renklendiren uygulama sayesinde görsel açıdan estetik bir görünüm oluşturulurken, belediyenin peyzaj çalışmalarındaki maliyetleri de azaltılıyor. - ORDU