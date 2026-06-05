Ordu\'da "Çevre Haftası" etkinliklerle kutlandı

Ordu'da, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, güzellikleri koruyarak gelecek nesillere devredilmesinin önemini söyledi.

"Dünya Bize Emanet" temasıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliklerde, çevre bilincinin artırılması hedeflendi. Etkinlikler kapsamında ilk olarak 19 Eylül Ortaokulu'ndan Tayfun Gürsoy Parkı'na çevre yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra Tayfun Gürsoy Parkı Etkinlik Alanı'nda program düzenlendi.

Programda konuşan Başkan Güler, çevrenin korunmasının önemine dikkat çekerek, Ordu'nun doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Ordu'nun dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Güler, "Bizim için anlamlı bir gün. İçinde yaşadığımız çevrenin değerlerini ve gelecekte karşılaşabileceğimiz riskleri değerlendiriyoruz. Ordu'muzun sahip olduğu güzellikleri korumamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket ederek çevremizi ve doğal değerlerimizi gelecek nesillere devredeceğiz. Aksi takdirde seller ve heyelanlarla mücadele etmek zorunda kalırız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Birol Daşkın ise Türkiye genelinde çevre haftası kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirterek, amaçlarının çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu kaydetti. Çevrenin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Daşkın, "Dereler, denizler ve hava çevrenin ayrılmaz parçalarıdır. Çevremize gözümüz gibi bakmalıyız. Unutmayalım ki dünya bize miras değil, bir emanettir. Çevremizi koruyarak geleceğimizi de korumuş oluruz" diye konuştu.

Çevre andının okunması, şiir okunması, plaket töreni, folklor gösterileri, müzik programı, kano ve su sporları etkinliklerinin yer aldığı program, ikram ve hediye dağıtımının ardından sona erdi. - ORDU