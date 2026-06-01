Ordu\'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 236 mahalle yolu açıldı

Ordu'da geçen hafta etkisini gösteren yoğun yağış sonrası yaşanan heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan 236 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzlukların vatandaşların günlük yaşamını etkilememesi için harekete geçti. Ekipler kentin farklı ilçelerinde eş zamanlı yol açma ve temizlik çalışması yürüttü. Bazı riskli bölgelerde ise gerekli güvenlik önlemleri de alınarak ulaşımda yaşanabilecek daha büyük aksaklıkların önüne geçildi. Ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına ise devam ediyor.

Öte yandan Ordu'da 2026 yılı içerisinde yaklaşık bin 450 heyelan meydana geldi. Yetkililer, son günlerde etkisini artıran yağışların heyelan riskini yükselttiğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - ORDU