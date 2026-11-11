Ordu'da il genelinde 1500 fidan dikildi, Vali Erol huzurevi sakinleriyle ilgilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu'da il genelinde 1500 fidan dikildi, Vali Erol huzurevi sakinleriyle ilgilendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ordu\'da il genelinde 1500 fidan dikildi, Vali Erol huzurevi sakinleriyle ilgilendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Ordu\'da il genelinde 1500 fidan dikildi, Vali Erol huzurevi sakinleriyle ilgilendi
Haber Videosu

Ordu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Altınordu'daki huzurevi yerleşkesinde tören düzenlendi, il genelinde 1500 fidan toprakla buluşturuldu. Törende Vali Muammer Erol, huzurevi sakinleri ve öğrencilerle ilgilendi.

Ordu'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim töreni düzenlendi.

Fidan dikim töreni, Altınordu ilçesinde bulunan Ahmet Cemal Mağden Huzurevi yerleşkesinde gerçekleştirildi. Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, programda yaptığı konuşmada, bugünün toprağa sadece bir fidan değil, yarınlara umut, geleceğe nefes ve yeşil bir vatan bırakacakları çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Ormanların korunması ve geliştirilmesinin asli görevleri olduğunu vurgulayan Uzundal, "Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet 'yarınlar nefessiz kalmasın' diyorsak, işe bugünden bir fidan dikerek başlamalı, yarının son günümüz olacağı bilsek bile yine bir fidan dikme gayreti içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

Programda Vali Muammer Erol, huzurevi sakinleri ve öğrencilerle yakından ilgilendi. İl genelinde ıhlamur, erik, incir, kuşburnu, ortanca, kartopu ve servi olmak üzere bin 500 fidan toprakla buluşturulurken, program sonunda çocuklara hediye ve yiyecek ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMuammer ErolAhmet CemalEtkinliklerAltınorduGüncelTörenYaşamÇevreOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da il genelinde 1500 fidan dikildi, Vali Erol huzurevi sakinleriyle ilgilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android