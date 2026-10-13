Ordu\'da Sıfır Atık Vakfı\'nın çalıştayı 15 tematik masayla düzenlendi

Ordu'da, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir çevre yönetimi konularının ele alındığı Sıfır Atık çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda, şehrin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki öncelikleri değerlendirilirken, 15 tematik masada çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında düzenlenen Ordu Sıfır Atık çalıştayı, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Morfoloji binasında gerçekleştirildi. "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla düzenlenen çalıştayda, atık yönetimi, doğal varlıkların korunması, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıkları ele alındı.

"Atık diye bir şey yoktur, hepsi kıymetli"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, programda yaptığı konuşmada aslında her atığın değerli birer maddeler olduğunu söyledi. Fındık kabuğunun atık olarak değerlendirilmediğini, bu üründen aktif karbon ürettiklerini ve fabrika kurduklarını söyleyen Güler, aktif karbonun su ve havanın temizlenmesinde, ayrıca tıbbi alanlarda kullanıldığını ifade ederek, çöpten de elektrik ürettiklerini kaydetti. Başkan Güler, "Atık diye bir şey yok, hepsi çok kıymetli, hepsi kullanılabilir" dedi.

"Sıfır atık yalnızca atıkların toplanmasıyla sınırlı değil, kaynakların verimli kullanılmasını esas alan bir yaşam kültürü"

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağ, Türkiye genelinde düzenlenen çalıştayların 18'incisi için Ordu'da bulunduklarını belirtti. Ordu'nun denizi, ormanları, tarımsal üretimi ve fındığıyla güçlü doğal kaynaklara sahip olduğuna işaret eden Erdağ, bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Sıfır atığın yalnızca atıkların toplanmasıyla sınırlı olmadığını kaydeden Erdağ, kaynakların verimli kullanılmasını esas alan bir yaşam kültürü olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da sıfır atık anlayışının kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların kaynağında azaltılmasını kapsadığını belirtti. Tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan kabuk, salkım ve diğer organik materyallerin uygun yöntemlerle değerlendirilmesinin ekonomik ve çevresel fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

15 tematik masada çözüm önerileri ele alındı

Çalıştay kapsamında iklim ve afet yönetimi, su yönetimi ve sulama verimliliği, sucul ekosistemler, tarım ve gıda, ambalaj ve plastik atıklar, sanayi, enerji ve ulaşım, kentsel alan yönetimi, turizm, kamu kurumlarında kaynak verimliliği, eğitim, finansman, mevzuat ve dijitalleşme gibi başlıklarda 15 tematik masa oluşturuldu.

Masalarda farklı sektörlerin mevcut durumu ve öncelikli sorunları değerlendirilerek Ordu'nun ihtiyaçlarına uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Çalıştayla ayrıca paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kaynak verimliliğini esas alan sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi hedefleniyor.

Çalıştaya Vali Muammer Erol, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.