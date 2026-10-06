Ordu'da Türk somonu ve levrek tesisleri denetleniyor, 2025'te 28 milyon euro - Son Dakika
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Ordu'da Türk somonu ve levrek tesisleri denetleniyor, 2025'te 28 milyon euro

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Ordu\'da Türk somonu ve levrek tesisleri denetleniyor, 2025\'te 28 milyon euro
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Ordu'da su ürünleri yetiştiricilik tesisleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Perşembe ve Altınordu'da ağ kafeslerde yetiştirilen Türk somonu ve levrek sağlık ve kalite açısından kontrol edilirken, kentte 2025'te 28 milyon euro döviz geliri elde edildi.

Ordu'da deniz ve iç sularda faaliyet gösteren su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

Ordu'da yetiştirilen Türk somonu ve levrek hem yurt içi piyasasına sunuluyor hem de başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden 2025 yılında yaklaşık 28 milyon euroluk döviz geliri elde edilen Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilecek ve iç piyasaya sunulacak balıkların standartlara uygun, sağlıklı ve kaliteli olması amacıyla üretimin her aşamasında denetimlerini sürdürüyor. Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde Türk somonu ve levrek yetiştiriciliği yapılırken, ekipler üretim süreçlerini ve hasat edilecek balıkları kontrol etti.

Denetimlerde, üretimi yapılan balıkların sağlıklı, kaliteli ve mevzuata uygun şekilde yetiştirilip yetiştirilmediği kontrol edildi.

Kaynak: İHA
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