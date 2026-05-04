Ordu'da yağışların ardından 120 noktada heyelan

04.05.2026 16:46  Güncelleme: 16:47
Ordu'da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle kırsal mahallelerde yaklaşık 120 heyelan meydana geldi. Bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada çalışmasını sürdürüyor.

Coğrafi yapısı gereği heyelan riski yüksek olan Ordu'da, son iki gündür etkisini artıran yağışlarla birlikte özellikle kırsal kesimlerde çok sayıda toprak kayması yaşandı. Heyelanlar sonucu sürüklenen toprak ve kaya parçaları, bazı noktalarda yolların kapanmasına neden oldu.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ulaşıma kapanan yolların açılması için birçok noktada eş zamanlı çalışma yürütülürken, iş makineleriyle yapılan müdahaleler sonucu bazı güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin, ulaşımın tamamen normale dönmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek, özellikle heyelan riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. - ORDU

Kaynak: İHA

