Orman Genel Müdürü Karacabey, ekiplerin 7 gün 24 saat hazır olmasına dikkat çekti - Son Dakika
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Orman Genel Müdürü Karacabey, ekiplerin 7 gün 24 saat hazır olmasına dikkat çekti

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Orman Genel Müdürü Karacabey, ekiplerin 7 gün 24 saat hazır olmasına dikkat çekti
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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yöneticileri, eylül ayı video konferansında 2026 program ve faaliyetlerinin durumunu değerlendirdi. Toplantıda yangın hazırlıkları ele alındı; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ekiplerin 7 gün 24 saat göreve hazır tutulmasının önemine dikkat çekti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yöneticileri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eylül ayı video konferans toplantısına katılarak 2026 yılı program ve faaliyetlerinde gelinen son durumu değerlendirdi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen'in yanı sıra Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi, Fidanlık Müdürü, Merkez İşletme Müdürü ve Hukuk Müşaviri katıldı.Toplantıda, 2026 yılı içerisinde yürütülen program ve faaliyetlerin mevcut durumu ele alındı. Devam eden çalışmaların yanı sıra yılsonu hedefleri değerlendirilirken, belirlenen programların planlanan takvim doğrultusunda eksiksiz ve zamanında tamamlanmasının önemi vurgulandı.

Toplantının gündem başlıklarından biri de orman yangınlarına karşı yürütülen hazırlıklar oldu. Sonbahar dönemine girilmesiyle birlikte özellikle yangına hassas bölgelerde görev yapan ekiplerin tedbir ve hazırlıklarını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarına karşı ekiplerin dikkat ve tedbiri elden bırakmaması, müdahale kapasitesinin korunması ve ekiplerin 7 gün 24 saat göreve hazır tutulmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, yılsonu hedeflerine ulaşılması ve orman yangınlarına karşı mücadelede koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
KaracabeyBalıkesirGüncelEylülÇevreSon Dakika

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