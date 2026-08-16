Osmaneli'de Tarım Arazileri Kontrol Edildi - Son Dakika
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Osmaneli'de Tarım Arazileri Kontrol Edildi

Osmaneli\'de Tarım Arazileri Kontrol Edildi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazileri hastalık ve zararlılara karşı kontrol edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarım arazileri hastalık ve zararlı organizmalara karşı kontrol edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzman ekiplerinin katılımıyla Osmaneli'nde arazi kontrolleri gerçekleştirildi. Bitki Koruma Ürünleri Geçici Kullanım İzni başvuruları ve değerlendirme kriterleri kapsamında yapılan çalışmalarda, üretim alanları hastalık ve zararlı organizmalar yönünden incelendi. Sahada tespit edilen hastalık ve zararlı organizmaların teşhis ve analizlerinin yapılması amacıyla gerekli numuneler alındı. Çalışmaların, üreticilerin karşılaşabileceği hastalık ve zararlılara yönelik mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi ve tarımsal üretimin korunması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin emeğini ve tarımsal üretimimizi korumak amacıyla sahadaki kontrollerimizi sürdürüyoruz. Hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesi, doğru mücadele yöntemlerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Osmaneli'de Tarım Arazileri Kontrol Edildi - Son Dakika

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