Osmangazi Belediyesi ruhsatsız depodaki küflü 6 bin 500 kilogram gıdayı imha etti

Osmangazi Belediyesi, halk sağlığını tehdit edenlere karşı denetimlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, ruhsatsız bir depoda sağlıksız şartlarda muhafaza edilen ve küflendiği tespit edilen yaklaşık 6 bin 500 kilogram gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir depoda sağlıksız şartlarda gıda ürünleri bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte depoda gerçekleştirilen denetimde zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin uygun olmayan şartlarda depolandığı ve önemli bölümünün küflendiği belirlendi.

Denetimde ayrıca ürünlerin ambalajlarında herhangi bir etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığı tespit edildi. Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlerle ilgili depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kötü şartlarda depolandığı ve küflendiği belirlenen yaklaşık 6 bin 500 kilogram zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek imha edildi. Gerçekleştirilen denetim sayesinde halk sağlığını tehdit edebilecek gıda ürünlerinin vatandaşlara ulaşmasının önüne geçildi.

"Deponun ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit ettik"

Vatandaşların sağlığının Osmangazi Belediyesi için her zaman öncelikli olduğunu ifade eden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Karakolu Gıda Teknikeri Serhat Day, sözlerine şu şekilde devam etti: "Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir gıda deposunda denetim gerçekleştirdik. Denetimde işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini tespit ettik. Gerekli işlemleri yaparak yasal süreci başlattık. Denetimi Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirdik. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren depoda bulunan zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurmaların küflendiğini belirledik. Ayrıca ürünlerin ambalajlarında herhangi bir etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığını tespit ettik. Yaptığımız tespitlerin ardından Osmangazi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak çalışma yürüterek söz konusu ürünleri topladık ve imha ettik. Depoda gıda sağlığı açısından hijyenik olmayan, son derece kötü şartların bulunduğunu gördük. Depo işletmecisi hakkında gerekli yasal işlemler uygulandı."

Osmangazi Belediyesi vatandaşların sağlını korumak için denetimlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam edecek.