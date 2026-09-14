Osmaniye\'de binanın 3\'üncü katına çıkan tilki itfaiyece yakalanıp doğaya bırakıldı

Osmaniye'de bir binanın 3'üncü katına çıkan tilki, Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Murat Kurum Bey Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katındaki tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, tilkiyi zarar vermeden yakaladı.

Ekipler tarafından binadan çıkarılan tilki, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.