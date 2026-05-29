Osmaniye'de Sel Felaketi: 6 TIR Zarar Gördü

29.05.2026 18:35
Bahçe ilçesinde etkili sağanak yağış nedeniyle 6 tır zarar gördü, mahsur kalanlar kurtarıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu heyelanda 6 tır zarar gördü. Taşkınlar nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Osmaniye'de, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar, Bahçe ilçesinde derelerin taşmasına ve heyelana neden oldu. Şiddetli yağışların etkili olduğu Bahçe ilçesinde meydana toprak kaymasından dolayı 6 tırda maddi hasar oluştu. Aşırı yağışların neden olduğu taşkınlarda, dağlardan gelen sular ve taşlar iki köyün yolunu kapattı. Bölgelerde çalışmalarını sürdürün ekipler, iş makineleriyle insanları güvenli alanlara taşırken kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sel nedeniyle 6 tır aracımız pert oldu ve zararımız çok büyük oldu"

Sel felaketinde 6 tır aracı zarar gördüğünün söyleyen araç sahibi, "Bayram tatili dolayısıyla evimizdeydik. Güvenlik arkadaş bizi arayarak, çok şiddetli yağmur yağdığını ve fabrikanın önünden yüksek şekilde sel geldiğini söyledi. Buraya gelmemiz uzun sürmemesine rağmen geldiğimizde ortalık darmaduman olmuştu. Sel nedeniyle 6 tır aracımız pert oldu ve zararımız çok büyük oldu. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

"Dağdan akan sular köy yollarını kapattı ve iş makineleri yolları açmak için çalışıyorlar"

Yağışlar nedeniyle kapanan yolları iş makinelerinin yardımıyla açılacağını ifade eden vatandaş, "Ben 50 yaşımdayım ve böyle bir afet ilk defa gördüm. Dağdan akan sular köy yollarını kapattı. İş makineleri yolları açmak için çalışıyorlar. Köylerde düğünleri olan veya çarşıya gidecek olanlar var, mağdur olanları kurtaracağız. İş makinelerinin yardımıyla insanlar güvenli alana taşıdılar" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar böyle bir felaket görmediğini söyleyen vatandaş, "Bu yıl yağmurlar geç yağdı. 66 yaşındayım ve böyle bir felaket görmedim. Sel nedeniyle iki köyün yolları kapalı durumda. Mahsur kalan vatandaşlar iş makinelerinin yardımıyla taşındı" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

